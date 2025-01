Wahi - OM : La discussion privée qui va tout changer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 30M€, bonus compris en provenance du RC Lens l’été dernier, Elye Wahi devait compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais force est de constater que c’est un échec pour le moment. Néanmoins, le numéro 9 de l’OM a reçu les conseils de Loïc Rémy, bien placé pour savoir ce qu’il traverse.

Loïc Rémy rassure Elye Wahi

« Je l’ai croisé aux 50 ans de Montpellier. Je ne le connais pas personnellement, mais on avait échangé brièvement. Le seul conseil que je lui avais donné, c’était de se réfugier dans le travail. Il a signé en son âme et conscience, et sait que l’OM est un club particulier dans plein de domaines », rappelle-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.

« Sans confiance, c’est compliqué pour un attaquant, le public est contre toi. Il faut se remettre au travail, donc, faire profil bas. Je lui disais que j’avais connu des périodes compliquées dans ma carrière ; il faut faire abstraction de ce qui se dit autour, car ça peut polluer son esprit. Ça reviendra naturellement », ajoute Loïc Rémy.