Kvaratskhelia : La date de son arrivée au PSG dévoilée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mis en échec par Naples l’été dernier pour le transfert de Khvitcha Kvaratskhelia, le PSG est revenu à la charge en ce mois de janvier. Et cette fois, l’issue sera positive pour le club de la capitale. En effet, les deux clubs seraient parvenus à trouver un accord pour le transfert du Géorgien moyennant 70M€. Ce ne serait alors plus qu’une question d’heures pour voir Kvaratskhelia à Paris.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, le PSG toucherait du doigt sa première recrue. A la recherche d’un renfort offensif, notamment au poste d’ailier gauche afin de concurrencer Bradley Barcola, le club de la capitale s’apprête à enregistrer l’arrivée de Khvitcha Kvaratskhelia. Aujourd’hui à Naples, le Géorgien va signer au PSG d’ici quelques heures.

Kvaratskhelia au PSG ? La presse espagnole évoque un départ surprenant d'Asensio, déjà dans le viseur d'Aston Villa. ⚽️

➡️ https://t.co/3eyP3dEVXn pic.twitter.com/fiLAbLlCGl — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

Kvaratskhelia au PSG pour 70M€

Cela fait maintenant quelques jours que le PSG à rouvert les discussions avec Naples pour le transfert de Khvitcha Kvaratskhelia. Après un échec l’été dernier, on se dirige tout droit vers une issue positive à l’occasion de ce mercato hivernal. En effet, ce mardi, tout le monde s’accord à dire que les deux clubs seraient parvenus à un accord concernant le Géorgien. Kvaratskhelia devrait alors parapher un contrat de 4 ans et demi à Paris. Montant de l’opération : 70M€.

Il arrive ce mercredi à Paris ?

Ce ne serait désormais plus qu’une question d’heures pour voir Khvitcha Kvaratskhelia au PSG. Et voilà que la signature du Géorgien pourrait même intervenir plus rapidement que jamais. Selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale finalisera ce mercredi l’affaire avec Naples, réglant ainsi les ultimes détails. Le feu vert sera alors donné à Kvaratskhelia pour se rendre à Paris. C’est donc dès ce mercredi que le joueur de Naples pourrait s’envoler pour la capitale français afin d’y passer la traditionnelle visite médicale