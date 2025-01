Un futur Ballon d’Or au PSG, du lourd est annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est sur le point de conclure l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d'euros hors bonus. Vainqueur de la Serie A avec Naples, l’ailier géorgien a des ambitions élevées sous les couleurs parisiennes, dont la conquête de la Ligue des champions et du Ballon d'Or comme le révèle un journaliste local.

Le PSG touche au but avec sa priorité. Khvicha Kvaratskhelia devrait s’engager dans les prochains jours avec le club de la capitale puisqu’un accord aurait été trouvé avec le Napoli. Un transfert avoisinant les 70M€ hors bonus est évoqué pour l’ailier géorgien, qui s’est d’ores et déjà entendu avec le PSG. Vainqueur de Serie A avec Naples, Khvicha Kvaratskhelia souhaite désormais frapper encore plus fort.

« Son rêve est désormais de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’or »

Comme l’explique le journaliste géorgien Kakha Dgebuadze, interrogé par Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia ne manque pas d’ambitions sous le maillot du PSG : « Kvara a redonné le goût du foot aux Géorgiens. Avec ses succès à Naples, nous avons cru que notre sport était toujours vivant. Il a réalisé l’un de nos plus grands rêves : voir l’équipe nationale à l’Euro. La qualification pour les 8es de finale est le plus grand moment du football indépendant géorgien. Je sais que son rêve est désormais de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’or. Est-ce qu’il pourra le faire au PSG ? Le temps nous le dira. »

« C’est un défi à sa taille »

Directeur sportif du Dinamo Batoumi (Géorgie), où Kvara a évolué quelques mois en 2022, Vladimer Dvalishvili se montre optimiste : « C’est un joueur qui est fait pour évoluer dans un grand club comme le PSG. C’est un défi à sa taille. Il fera de belles choses à Paris, j’en suis convaincu. »