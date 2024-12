Règlement de comptes XXL avec le boss du FC Nantes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le FC Nantes aura donc terminé l'année 2024 sur une bonne note avec une victoire en Coupe de France face à Drancy (0-4). Une rencontre de laquelle a découlé une polémique. En effet, Waldemar Kita a refusé de laisser la part des recettes des Canaris au club du 93. Un geste qui ne passe clairement pas, à commencer pour Toufik Belkhous, élu du district 93.

Il est de tradition en Coupe de France de laisser sa part des recettes à l'adversaire s'il évolue dans un niveau inférieur. Mais chaque année, certains clubs refusent de faire ce beau geste et c'est ce qui est arrivé avec le FC Nantes et Waldemar Kita face à Drancy. Le boss des Canaris n'a donc fait aucun cadeau, ce qui lui vaut aujourd'hui de vives critiques. Pour So Foot, Toufik Belkhous, élu du district 93, a alors souhaité régler ses comptes avec Kita.

« Le geste n'est pas élégant »

« C’est son droit le plus élémentaire de ne pas laisser, mais on trouve que le geste n’est pas élégant et on aurait pu penser qu’un président de Ligue 1 puisse l’être. Mais je trouve que ses mots après c’est de la diffamation par rapport au club de Drancy », a-t-il commencé par lâcher.

« Nous sommes dans un monde de plus en plus individualiste »

Remonté contre Waldemar Kita, Toufik Belkhous a ensuite ajouté : « Et le « manque de savoir-vivre » est de leur côté : je n’ai que rarement vu des vestiaires laissés dans cet état. Nous sommes dans un monde de plus en plus individualiste, son geste ne fait pas du bien au football, encore moins au football amateur ».