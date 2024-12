En pleine polémique, le boss du FC Nantes lâche une punchline

Jean de Teyssière

Le FC Nantes, en grande difficulté en Ligue 1 s’est offert un petit bol d’air frais en Coupe de France. Face à Drancy (N3), les Canaris se sont facilement qualifiés (4-0). Mais comme souvent, Waldemar Kita a été accusé de ne pas avoir laissé la recette au club amateur. Et sa réponse ne s’est pas faite attendre.

La tradition en Coupe de France veut que lorsqu’un club professionnel affronte un club amateur, il lui laisse sa part de recette du match. Une tradition permettant aux petits clubs de profiter de l’affrontement face à un grand club pour gagner plus d’argent et renflouer des caisses souvent très modestes. Forcément, quand un club professionnel ne respecte pas cette tradition, cela crée du désordre dans le petit monde du football français.

«L’attitude de Kita, c’est petit»

Dans des propos accordés au Parisien, Alain Melaye, président du JA Drancy fustigeait l'attitude Waldemar Kita et des Nantais : « On va faire un virement aux Nantais de 13 000 euros alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros. On m’a dit que le président Waldemar Kita était là mais il n’est jamais venu nous voir. Ils n’ont pas voulu venir également à la réception d’après-match. C’est la première fois que je vois ça et pourtant nous avons affronté plusieurs clubs pros en Coupe de France. (...) Je suis déçu, amer et en colère ! C’est une grosse déception pour le foot amateur. Il n’y a pas de rapprochement entre les amateurs et les pros. Pourtant de nombreuses stars viennent des petits clubs amateurs. L’attitude de Kita, c’est petit. Cela ne grandit pas l’homme. Pour nous, le déplacement au stade Bauer et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40 000 euros. On va sans doute devoir payer un grand filet de protection au gestionnaire du Red Star car les Ultras Nantais l’ont brûlé après la rencontre. »

«Nous ne sommes pas des vaches à lait»

Dans les colonnes de L'Équipe, la réponde de Waldermar Kita ne s'est pas faite attendre : « Nous avons été très déçus de la façon dont on a été reçus, le président de Drancy n’est pas venu me voir, on n’a pas bu un café ou un verre ensemble, il ne faut pas salir les gens comme ça. Je ne suis même pas chargé des questions financières, il y a des gens au club responsables de ça et on me balance moi. Je sais que je suis la bête noire, mais il ne faut pas exagérer quand même. Je trouve que c’est un manque de savoir-vivre, a ajouté Kita. Et on nous a laissés à l’écart, seuls dans le stade. Je ne me plains pas, mais il faut être respectueux et poli. Ç’aurait été mieux qu’il nous accueille et nous explique certaines choses, ça se serait peut-être passé autrement. Ce n’est pas parce qu’on est pros qu’on n’a pas le droit à du respect, les clubs pros ne sont pas des vaches à lait. »