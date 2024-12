FC Nantes : Attaqué, le clan Kita lâche d'incroyables révélations

Arnaud De Kanel

Samedi après-midi, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France, le FC Nantes se déplaçait pour affronter Drancy. Traditionnellement, dans cette compétition, les clubs de Ligue 1 cèdent l'intégralité des recettes à leurs adversaires amateurs. Pourtant, cette fois-ci, Waldemar Kita, président du FC Nantes, a choisi de s’écarter de cet usage, provoquant l’indignation de son homologue drancéen. Face à cette controverse grandissante, Franck Kita, directeur général du club nantais, a été contraint de monter au créneau pour défendre la position de son club et répondre aux critiques.

Appliqué et déterminé, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré a validé son billet pour les 16es de finale, s'offrant ainsi une parenthèse positive dans un contexte délicat. Cependant, cette victoire n'a pas suffi à éteindre les polémiques en coulisses. Au centre des critiques, le président nantais Waldemar Kita fait face à une vive controverse suite à son attitude et après sa décision de ne pas céder la recette de la rencontre au club amateur de Drancy,. Une décision qui a suscité l'indignation d'Alain Melaye, président de la JA Drancy.

Le président de Drancy attaque Kita !

« On va faire un virement aux Nantais de 13 000 euros alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros. (...) Les joueurs nous ont fait une haie d’honneur et j’ai pu saluer Antoine Kombouaré mais il n’y a eu aucun contact humain avec les dirigeants nantais. On m’a dit que le président Waldemar Kita était là mais il n’est jamais venu nous voir. Ils n’ont pas voulu venir également à la réception d’après-match. C’est la première fois que je vois ça et pourtant nous avons affronté plusieurs clubs pros en Coupe de France. (...) Je suis déçu, amer et en colère ! C’est une grosse déception pour le foot amateur. Il n’y a pas de rapprochement entre les amateurs et les pros. Pourtant de nombreuses stars viennent des petits clubs amateurs. L’attitude de Kita, c’est petit. Cela ne grandit pas l’homme », a notamment confié le président de Drancy au Parisien. Franck Kita a répondu à ces accusations.

«Personne n’est venu nous voir»

« Nous avions décidé qu’on ôterait nos frais de déplacement, bus et hôtel, de notre part de recettes. Et s’il y avait eu un reliquat sur cette part, nous l’aurions laissé au club. Mais cette part ne payait même pas la moitié de nos frais », a déclaré le directeur général du FC Nantes au Parisien. Il dément également le supposé mépris des dirigeants nantais à l'encontre de leurs homologues drancéens, révélant également ne pas avoir été invité par le club de Seine-Saint-Denis contrairement à ce qu'a indiqué Alain Melaye. « Personne n’est venu nous voir ou se présenter comme dirigeant de Drancy. J’étais pourtant au bord de la pelouse pendant tout l’échauffement. Nous n’avons été invités dans aucun salon et nous sommes allés nous asseoir au milieu des tribunes », a révélé Franck Kita. Le feuilleton se poursuit.