Succession de Deschamps : Thierry Henry se lâche en direct sur son avenir !

En 2026, après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Ça a été acté, mais il reste encore une inconnue : l’identité de son successeur. Aujourd’hui, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. S’il apparait comme le favori, d’autres candidats sont évoqués. C’est notamment le cas de Thierry Henry, qui a fait ce mardi soir un point sur son avenir sur un banc de touche.

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini ! En effet, alors que le sélectionneur des Bleus est sous contrat jusqu’en 2026, il a récemment annoncé qu’il n’ira pas au-delà de cet engagement. Après la Coupe du monde, Deschamps en aura donc terminé avec l’équipe de France. La place va alors se libérer sur le banc de touche et son successeur n’est toujours pas connu. Alors que tout le monde attend Zinedine Zidane, libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Thierry Henry pourrait également être un candidat au poste de sélectionneur des Bleus.

« J’aspire un jour retourner sur un banc »

Thierry Henry sera-t-il alors le successeur de Didier Deschamps ? Sur TPMP, Cyril Hanouna l’a prédit. Mais quid de l’avis du principal intéressé ? Libre après avoir quitté les Espoirs suite aux Jeux Olympiques, Thierry Henry était ce mardi l’invité de Rothen s’enflamme sur RMC. Il a alors été question de son avenir et dans un premier temps, il a expliqué : « Je ne dis pas que c’est fini, j’aspire un jour retourner sur un banc. Mais maintenant, je travaille sur CBS. Je profite de la famille. Il y a les sponsors aussi. Je voyage énormément. (…) Il faut que ce soit quelque chose de concret. Mais ce n’est pas encore un débat à l’heure actuelle. Pour l’instant, il n’y a rien. On verra bien. On ne sait jamais comment ça va évoluer. Je ne suis pas pressé ».

« Maintenant, il faut un tout pour que je puisse bouger »

Toujours à propos de son avenir, au micro de RMC, Thierry Henry a ensuite expliqué : « Est-ce que je me vois plus sélectionneur ou entraîneur de club ? Franchement, je ne sais pas. Je suis ouvert à tout. (…) Je n’ai aucune préférence. Avant, j’aurais peut-être pris tout et n’importe quoi. Sans être méchant, je n’attaque personne. Mais là, je suis un peu mieux, ma famille. Avant, c’était je vais là. Il faut un gros projet ? Non, ce n’est pas une question de grosse sélection ou de pas sélection. Maintenant, il faut un tout pour que je puisse bouger. Ce n’est pas club, le nom ou pas le nom. Il faut que ce soit cohérent pour tout le monde ».

Relancé ensuite directement sur le fait de remplacer Didier Deschamps comme entraîneur de l'équipe de France, Thierry Henry n'a pas voulu se prononcer : « Je suis candidat ? Je ne vais pas vous répondre. Je vais faire acte de candidature ? Je ne vais pas vous répondre. Il faut demander au président. Ça m’intéresserait ? Il faut lui demander. Je ne vais pas répondre, on peut continuer toute la soirée. Il y a toujours un coach en place, c’est Didier Deschamps et je lui souhaite bonne chance pour la prochaine compétition. Après, il faudra demander au président ».