Mbappé fâché avec Deschamps ? La question cash est posée en direct

Capitaine lors du dernier Euro, Kylian Mbappé a rencontré quelques problèmes en équipe de France à la fin de l’année 2024, avec certains qui ont même évoqué des tensions avec Didier Deschamps. Invité du Super Moscato Show tout récemment, le comédien et humoriste Booder a tenu à remettre les choses au clair, lui qui est considéré proche de la star du Real Madrid.

On pensait que la vie allait être plus calme pour Kylian Mbappé après son départ du PSG. Mais c’est tout le contraire, puisque le Français n’a jamais autant fait parler de lui, que ce soit en Espagne avec le Real Madrid ou encore en équipe de France. Il faut dire que ses absences lors des deux derniers rassemblements des Bleus n’ont laissé personne insensible…

La fin d’année compliquée de Kylian Mbappé

Pour ne rien arranger, son escapade polémique à Stockholm avait à l’époque jeté de l’huile sur le feu, mettant d’ailleurs Didier Deschamps dans une situation délicate. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que des premières rumeurs fleurissent au sujet de grosses tensions en interne, que ce soit entre Mbappé et son sélectionneur, mais également avec le reste des cadres du vestiaire. Mais ne comptez par sur Booder pour dire la vérité !

« Est-ce qu’il est fâché avec Didier Deschamps ? »

Invité du Super Moscato Show, le comédien et humoriste réputé proche de Kylian Mbappé a été interrogé sur ce sujet par Vincent Moscato, qui lui a lancé : « Est-ce qu’il est fâché avec Didier Deschamps ? ». La réponse a été directe, puisqu’il a tout simplement déclaré : « Mais vu que t'avais toutes ces questions, fallait l'inviter lui », avant de s’exprimer au sujet de son lien avec la star française. « Kylian Mbappé c'est un pote, mais si je vous dis de quoi je parle avec Mbappé, vous pourriez vous montrer étonner. On parle beaucoup des enfants qui sont hospitalisés (...) Mais on ne parle pas de football ».