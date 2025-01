PSG : La presse italienne annonce un transfert à 50M€

Axel Cornic

Si ça bouge sur les front des arrivées avec notamment le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, il devrait également y avoir quelques départs au Paris Saint-Germain cet hiver. Et le premier candidat n’est autre que Randal Kolo Muani, très peu utilisé lors de la première partie de saison et carrément exclu par Luis Enrique pour les derniers matchs de l’année 2024.

Le visage du PSG va changer en ce mercato de janvier, avec notamment une grosse arrivée en attaque. Tout le monde parle en ce moment du transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait débarquer en échange d’une indemnité comprise entre 75 et 80M€. Mais ce n’est pas le seul changement qu’il devrait y avoir en attaque…

C’est fini pour Kolo Muani

Car comme annoncé depuis des semaines désormais, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie. Luis Enrique ne compte clairement plus sur lui et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a la cote à l’étranger. Son nom est souvent cité en Italie avec la Juventus et l’AC Milan, ou encore en Angleterre avec Manchester United ainsi que Tottenham.

Le PSG veut 50M€

D’après les informations de Mediaset, le PSG avancerait petit à petit pour le départ de Kolo Muani, avec notamment la Juventus qui semble pousser en ce moment. Mais au sein du club parisien on semble avoir été très clair : aucun transfert ne se fera en-dessous des 50M€. Pour rappel, l’attaquant français avait été acheté pour 95M€ à l’Eintracht Francfort, il y a un an et demi.