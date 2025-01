Mercato : L'OM est averti par un crack !

Axel Cornic

Passé par l’OGC Nice, Reda Belahyane est l’une des grandes révélations de la première partie de saison en Serie A, ce qui n’a pas échappé aux clubs étrangers. C’est le cas de l’Olympique de Marseille, qui suivrait de très près le milieu de terrain de 20 ans et qui pourrait faire un effort pour l’offrir à Roberto De Zerbi cet hiver.

Avec Mehdi Benatia, Pablo Longoria, Giovanni Rossi ou encore Roberto De Zerbi, c’est clairement le football italien qui domine à Marseille. Tous ont connu une expérience en Serie A et il est donc naturel que ce championnat devienne leur terrain de chasse préféré, avec notamment un tout jeune international marocain qui pourrait débarquer à l’OM.

L'OM enchaîne ! 💥 Un autre renfort en vue avec Zalewski, l'explosif latéral de la Roma. Les détails à venir !

« Farioli m'a demandé d'être patient, mais... »

Il s’agit de Reda Belahyane, qui après avoir rejoint l’Hellas Verona en janvier dernier, s’est imposé cette saison comme un incontournable de Paolo Zanetti. Il aurait pourtant pu faire ses débuts en Ligue 1 du côté de l’OGC Nice, son club formateur. « A l’époque j'ai eu une discussion avec le directeur sportif, il m'a dit que je n'avais aucun espoir de jouer » a confié le milieu de terrain, dans un entretien accordé à La Repubblica. « L'entraîneur c’était Farioli, qui m'a demandé d'être patient car il avait les titulaires au milieu de terrain, mais je l'ai perçu comme un frein dans mon jeu ».

« J’aime la patience, mais j’aime surtout jouer »

« Est-ce que j’aurais pu être patient et attendre ? J’aime la patience, mais j’aime surtout jouer » a assuré Reda Belahyane, comme un avertissement pour l’OM et les clubs intéressés. « L’Hellas Verona me suivait depuis un moment, le projet m'a tout de suite plu et Zanetti me fait confiance et me parle beaucoup. La Serie A est plus compliquée que la Ligue 1, il y a beaucoup de champions : les défier m'aidera à grandir, tout comme m'entraîner avec mes coéquipiers Serdar, Duda et Dani Silva ».