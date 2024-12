«Il tue» le FC Nantes, la grosse accusation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En refusant de laisser les 13 000€ du FC Nantes à Drancy lors de la rencontre de Coupe de France, Waldemar Kita s'est attiré de les foudres de nombreuses personnes. La polémique a éclaté et le boss des Canaris s'est retrouvé visé par de nombreuses critiques. Et voilà qu'en ne respectant pas cette tradition, Kita ferait un énorme mal à son club.

Comme le veut la tradition en Coupe de France, la recette est laissée par les clubs qui évoluent à un niveau supérieur. Mais voilà que cela fait maintenant deux ans que le FC Nantes en décident autrement. Le 21 décembre dernier, c'est Drancy qui a vu Waldemar Kita repartir avec les 13 000€ qui auraient pu atterrir dans les poches du club du 93. Un choix aujourd'hui vivement critiqué.

« Il décrédibilise et tue l’image du club »

Pour So Foot, Toufik Belkhous, élu du district 93, s'en est ainsi à Waldemar Kita, l'accusant alors de nuire à l'image du FC Nantes. Il a alors lâché : « Par ce manque de respect, il décrédibilise et tue l’image du club, des éducateurs. Alors que la magie de la Coupe, c’est la rencontre, la rencontre de tout le monde, de tous les niveaux. C’est un moment de rassemblement, et c’est ça qu’il n’arrive pas apparemment à comprendre ».

« Il éloigne deux mondes qui ont besoin de se rapprocher »

« Avec son geste, il éloigne deux mondes qui ont besoin de se rapprocher. Kita a dit « on n’est pas des vaches à lait » certes, mais là, il n’y a aucune reconnaissance du monde amateur et de ce qu’on apporte au monde pro. Voilà, c’est tout », a ajouté Toufik Belkhous à propos de Waldemar Kita.