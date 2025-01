Neymar vit un calvaire, c'est bientôt terminé ?

Jean de Teyssière

Le calvaire de Neymar aura duré plus d’un an. Blessé au genou en octobre 2023, le Brésilien avait repris le chemin des terrains en novembre, avant de se reblesser de nouveau aux ischio-jambiers. Lundi, il a participé au match amical de son équipe d’Al-Hilal face à Al-Fayha (victoire 2-0) et a même marqué. Une délivrance pour celui qui devrait rapidement retrouver une place de titulaire.

Le 17 octobre 2023, avec la séleciton du Brésil, Neymar se rompt les ligaments croisés. Le début d'un long calvaire pour celui qui vient de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal contre la somme de 100M€. Revenu en novembre, il s'était à nouveau blessé, cette fois-ci aux ischios. De retour et buteur lundi, son calvaire est proche de prendre fin.

"نيمار" والهدف الأول ⚽️ pic.twitter.com/jP7f77LfWr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 30, 2024

Neymar marque enfin !

Après plus d’un an sans jouer et une rechute en novembre dernier, Neymar a de nouveau joué, lors d’un match amical. Face au club d’Al-Fayha, l’ancien joueur du PSG a marqué son premier but depuis sacrément longtemps. Une belle construction lancée par Joao Cancelo qui décale Malcom, l’ancien Bordelais qui passe en retrait à Neymar qui conclut d’une frappe croisée du droit. A en voir sa célébration, c’est un sacré soulagement pour lui.

Bientôt de retour en tant que titulaire ?

Ce retour sur les terrains augure de bonnes choses pour Neymar. Pour Le Parisien, il ne sera donc pas impossible de le voir être titularisé en attaque avec Al-Hilal lors de la Kings Cup, face au Al-Ittihad de Karim Benzema et Ngolo Kanté le 7 janvier prochain.