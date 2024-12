OM : La punchline de Cristiano Ronaldo qui fait bondir les Marseillais

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Cristiano Ronaldo évolue en Arabie saoudite, du côté d’Al-Nassr. Le Portugais se montre toujours aussi performant, mais ce n’est pas pour ses buts qu’il a fait parler de lui dernièrement. En effet, l’ancienne star du Real Madrid a eu des déclarations assez acerbes sur la Ligue 1 et il a d’ailleurs envoyé une punchline qui ne devrait pas ravir les supporters de l’OM.

Lors du dernier mercato estival, de nombreuses stars ont décidé de rejoindre l’Arabie saoudite, attirées par des contrats avec des énormes salaires. C’est notamment le cas de Neymar, qui a quitté le PSG et qui a débarqué à Al-Hilal. Le championnat saoudien est donc en plein développement et il peut remercier Cristiano Ronaldo, qui a été l’un des premiers à faire le grand saut.

Cristiano Ronaldo se paye la Ligue 1 et clashe l’OM

Cristiano Ronaldo n’hésite pas à faire la promotion du championnat saoudien et cela a d’ailleurs été le cas dernièrement. Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le Portugais a d’ailleurs affirmé que le niveau de la ligue saoudienne était plus élevé que celui de la Ligue 1. Le Portugais s’est d’ailleurs permis une petite punchline qui ne devrait pas faire plaisir à l’OM et à ses supporters. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une équipe compétitive, OK, mais le PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui a le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris. »

Ronaldo est toujours au top en Arabie saoudite

Cette déclaration a donc fait bondir les amateurs de la Ligue 1 et les fans de l'OM, qui ne sont pas du tout d’accord avec Cristiano Ronaldo. Cette saison, le Portugais a déjà inscrit seize buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues, mais beaucoup estiment qu’il n’aurait pas cette réussite s’il évoluait dans le championnat de France. Qui sait, il n’est pas trop tard pour essayer…