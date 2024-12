PSG : Messi et Neymar utilisés pour dézinguer Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est désormais plus une surprise de voir Daniel Riolo s’en prendre à Luis Enrique. Les critiques ont été nombreuses à l’encontre de l’entraîneur du PSG. Et voilà que le journaliste RMC s’est encore lâché concernant l’Espagnol, revenant sur son bilan au FC Barcelone quand il avait notamment Lionel Messi et Neymar sous ses ordres.

Avant d’entraîner le PSG, Luis Enrique avait notamment officié sur le banc du FC Barcelone. Entre 2014 et 2017, l’Espagnol avait alors tout gagné avec les Blaugrana. De quoi en faire l’un des meilleurs entraîneurs du monde ? Si certains le pensent, ce n’est pas le cas de Daniel Riolo, qui n’a pas manqué de le rappeler lors de L’After Foot.

Lamine Yamal face à une offre record du PSG à 250M€… Quel choix a fait la pépite du Barça ? 🤔

➡️ https://t.co/JSk78ZTTff pic.twitter.com/gNoPMsseGq — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

« Il n’a rien fait »

Pas fan de Luis Enrique, Daniel Riolo en a donc rajouté une couche concernant l’entraîneur du PSG. « Quand j’entends certains qui nous bassinent avec les concepts de génie alors qu’ils n’ont rien fait dans leur carrière, les Gifi est compagnie, il n’a rien fait. Et vous le savez très bien si vous réfléchissez », a-t-il commencé par lâcher.

« Avec un 11 comme ça… »

Daniel Riolo a poursuivi en revenant sur la saison 2014-2015 du FC Barcelone quand Luis Enrique avait notamment Lionel Messi et Neymar sous ses ordres : « Je me suis refait tout 2015. J’ai adoré son travail ? Bah non justement. Tu te rappelles le 11 qu’il avait sous la main et avec un 11 comme ça Kevin Diaz il gagne les 2 Coupes d’Europe. La finale, ils ne se baladent pas contrairement à ce que le score pourrait faire penser ».