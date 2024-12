Le PSG va connaître un drame ?

Alexis Brunet

Si tout va bien pour le PSG en Ligue 1, ce n’est pas du tout le cas en Ligue des champions. Les Parisiens sont actuellement 25èmes du classement et donc non qualifiés pour la phase à élimination directe. Les coéquipiers de Marquinhos ont encore deux matches pour inverser la tendance et ainsi éviter une élimination, ce qui serait un véritable drame.

En regardant le classement de la Ligue des champions, le premier club français est septième. Mais surprise, ce n’est pas le PSG, pourtant habitué de la compétition, mais bien le Stade Brestois, qui lui fait figure de novice. Pour trouver une trace des Parisiens, il faut descendre jusqu’à la 25ème place. Les joueurs de Luis Enrique sont dans une situation bien compliquée, car ils sont pour le moment éliminés de la phase à élimination directe. S’ils veulent disputer la suite de la compétition, ils devront obligatoirement remonter à la 24ème place minimum et alors disputer un barrage.

Un départ imminent pour Kolo Muani ? Le PSG pourrait frapper fort cet hiver avec une offre de 60M€. 🔥

➡️ https://t.co/r09FnyufBI pic.twitter.com/5FWm0xSAUi — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Le PSG va affronter Manchester City et Stuttgart

Cette situation est inhabituelle pour le PSG, d’autant plus que la saison dernière le club de la capitale avait réussi à se hisser jusqu’en demi-finale. Toutefois, les Parisiens peuvent encore inverser la tendance. Il reste deux matches aux coéquipiers de Vitinha pour tenter d’accrocher au minimum la 24ème place. L’équipe de Luis Enrique recevra d’abord Manchester City au Parc des princes le 22 janvier prochain, avant de finir par un déplacement sur la pelouse de Stuttgart le 29 janvier.

Manchester City n’est pas en grande forme

Le match au Parc des princes contre Manchester City sera donc décisif pour le PSG, mais le club de la capitale a des raisons de croire à la victoire. Les Skyblues ne sont pas en très grande forme dernièrement, car ils ont concédé neuf défaites sur leurs quatorze derniers matches (seulement deux victoires et trois nuls). L’équipe de Pep Guardiola fait donc moins peur, mais d’ici le 22 janvier, la situation aura peut-être évolué ; en tout cas, ce n’est pas ce qu’espère le champion de France.