Mercato : «Pour lui c’est mort», le PSG lui vient en aide !

Grande priorité de l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia pourrait devenir le gros coup de l’hiver du côté du Paris Saint-Germain. Ça s’emballe en effet autour d’un transfert de l’ailier du Napoli, qui pourrait bien découpler son salaire actuel en quittant la Serie A pour rejoindre la Ligue 1.

Le mercato s’enflamme autour du PSG, qui pourrait bien frapper le premier très gros coup de ce mercato de janvier. Après l’avoir raté l’été dernier, le club parisien semble vouloir retenter sa chance avec Khvicha Kvaratskhelia. Et la situation a radicalement changé, puisque contrairement à il y a quelques mois, son club du Napoli serait vendeur.

« S'il y a une offre acceptable dès cet hiver, il est tout a fait prêt à le lâcher »

Spécialiste du football italien pour RMC Sport, Johann Crochet s’est exprimé au sujet de l’avenir de l’international géorgien... qui devrait s’écrire loin de Naples ! « Au Napoli pour lui c’est mort, il faut qu’il parte. Après le Scudetto on a dit qu’on devait le garder à tout prix avec Osimhen et on a vu que ça s’est cassé la gueule » a-t-il expliqué, dans Génération After. « De Laurentiis n’a pas envie de revivre ce qu’il a vécu avec Osimhen, où ça a été la galère toute l’été. C’était insupportable pour lui. S'il y a une offre acceptable dès cet hiver, il est tout a fait prêt à le lâcher ».

« Il a débarqué avec un petit contrat et il a vu des mecs arriver qui gagnaient deux à trois fois plus que lui »

Car les relations entre Khvicha Kvaratskhelia et ses dirigeants seraient totalement rompues, notamment à cause d’une prolongation de contrat qui n’est jamais arrivée. « Cette histoire de contrat lui a fait très mal, puisqu’après la saison du titre il pensait être revalorisé comme beaucoup pensaient l’être au Napoli » a assuré Johann Crochet. « Il a débarqué avec un petit contrat et il a vu des mecs arriver qui gagnaient deux à trois fois plus que lui. Il l’a très mal pris et encore cette saison, il y a des joueurs qui sont arrivés et qui gagnent plus que lui. Ils ont essayé de lui faire signer un nouveau contrat, mais lui a vite compris qu’il est l’un des joueurs les plus importants et même doubler son salaire ne sera pas suffisant ! »