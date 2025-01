Zidane - Thierry Henry : Le duel déjà terminé pour l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane apparaît comme le grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, et Thierry Henry semble être son principal outsider. Mais aux yeux de Bixente Lizarazu, leur ancien coéquipier en équipe de France, c’est bel et bien Zidane qui raflera la mise plutôt que l’ancien buteur d’Arsenal.

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur national après la Coupe du Monde 2026, et la FFF peut donc d’ores et déjà se mettre en quête du futur coach de l’équipe de France. Sans surprise, Zinedine Zidane fait figure de favori auprès des observateurs, mais la piste Thierry Henry apparaît également plausible étant donné son parcours convaincant avec l’équipe de France olympique lors des JO l’été dernier.

« La suite, c’est Zizou »

Toutefois, dans un entretien accordé à L’EQUIPE, Bixente Lizarazu ne laisse aucune place au doute quant à la nomination future de Zinedine Zidane à la place de Deschamps : « Ça me paraît être une évidence que la suite, c'est Zizou. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Évidemment que la porte est grande ouverte pour lui, il en a envie, c'est son rêve et il a fait ses preuves comme entraîneur. Tout le monde a envie de le voir sélectionneur », lâche l’ancien latéral gauche de l’équipe de France, qui écarte donc d’office l’option Thierry Henry pour les Bleus.

« Je n’imagine pas quelqu’un d’autre »

« Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est l'évidence. Zizou ayant annoncé que c'est son rêve absolu, le président de la FFF (Philippe Diallo) ne le considérerait pas comme un premier choix ? Si on a quelqu'un comme Zizou et qu'on ne considère pas que c'est fantastique, je ne comprends plus rien au foot (rires) », poursuit Lizarazu. Le supposé duel entre Zinedine Zidane et Thierry Henry apparaît donc déjà perdu pour l’ancien attaquant.