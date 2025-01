Mercato : Le jackpot qui attend cette star au PSG

Axel Cornic

Le mercato de janvier pourrait s’enflammer pour le Paris Saint-Germain, avec l’arrivée d’un grand attaquant. Plusieurs sources en France comme en Italie ont en effet relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli qui semblait déjà être la grande priorité de Luis Campos l'été dernier.

C’était lui l’élu pour succéder à Kylian Mbappé, en fin de saison dernière. Le début du mercato estival parisien a été rythmé par l’énorme feuilleton autour de Khvicha Kvaratskhelia, que Luis Campos souhaitait offrir à Luis Enrique. Le PSG s’est toutefois cassé les dents sur l’inflexibilité du Napoli, qui souhaitait surtout prolonger son joueur.

Un nouvel indice dévoilé ! Kvaratskhelia au PSG, c'est du sérieux... Naples a déjà un plan B en tête ! ⚽️

Kvaratskhelia, recrue phare de l’hiver ?

Mais plusieurs mois après, cette prolongation semble être au point mort. Ainsi, l’avenir de l’international géorgien fait à nouveau parler, avec la presse italienne qui annonce d’ailleurs qu’un transfert pourrait se boucler dès cet hiver ! Le PSG aurait en effet flairé le bon coup et serait revenu à la charge pour Khvicha Kvaratskhelia, avec un accord qui pourrait être trouvé autour des 80 ou 90M€.

Le PSG lui offre 11M€ par an

Si ce transfert incroyable se confirme, le joueur de 23 ans pourrait totalement changer de galaxie et surtout, faire un bon incroyable au niveau du salaire. Actuellement, il gagne en effet un peu moins de 2M€ par an au Napoli et à en croire les dernières indiscrétions de La Gazzetta dello Sport, il pourrait toucher au moins 11M€ par an au PSG. C’est la même offre qui lui aurait été faite l’été dernier et qui semblait avoir séduit Khvicha Kvaratskhelia et son entourage.