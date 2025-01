Transfert à 90M€ : Les trois menaces qui peuvent dégoûter le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a trouvé son ailier gauche pour cet hiver et souhaite absolument recruter le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Le phénomène de 23 ans serait disponible contre une somme comprise entre 70M€ et 90M€, et souhaite s’engager à Paris. Cependant, plusieurs cadors de Premier League surveillent le joueur de Naples avec attention.

Le PSG a un gros dossier en cours sur ce mercato hivernal. Ce jeudi, de nombreux médias ont fait état de discussions entre Paris et Naples concernant le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà convoité par le club de la capitale l’été dernier, l’ailier de 23 ans avait été retenu par le club italien, qui ne serait désormais plus opposé à sa vente.

Khvicha Kvaratskhelia : le gros coup du PSG cet hiver ?

D’après l’Equipe, malgré l’échec l’été dernier, le PSG n’a jamais changé son fusil d’épaule, et n’a jamais abandonné la piste menant au phénomène géorgien. Son profil ayant totalement été validé par Luis Campos et par Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bel et bien être le prochain gros coup réalisé par Paris sur le marché des transferts, alors que le prix du numéro 77 se situerait entre 70M€ et 90M€ selon le quotidien sportif.

Les cadors de Premier League restent à l’affût

Mais si le PSG reste le grand favori pour l’arrivée de Kvaratskhelia cet hiver, d’autres clubs lorgnent le Géorgien. Selon l’Equipe, ce sont à la fois Newcastle, Chelsea, mais aussi Manchester United qui restent très attentifs à sa situation. Gare à la concurrence pour le PSG donc...