Succession de Deschamps : Un entraîneur de Ligue 1 se positionne !

En 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France avec un bilan jusqu’ici positif. Alors que le nom de Zinedine Zidane est déjà évoqué pour lui succéder, Franck Haise, entraîneur de l'OGC Nice, soutient cette idée, tout en rendant hommage au travail accompli par Deschamps.

L’année 2026 sera marquée par le départ de Didier Deschamps. En poste depuis 2012, le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé qu’il partirait au terme de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en Amérique du Nord dans une année et demie. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane est déjà sur toutes les lèvres, une piste validée par Franck Haise.

« Il y a une vraie évidence et je la partage »

« Pour la suite, il y a une vraie évidence et je la partage. Que Zinédine Zidane soit en 2026 le futur sélectionneur de France, je pense que ça a beaucoup de sens », a indiqué l’entraîneur de l’OGC Nice, qui n’a pas manqué de saluer le passage de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

« Il faut quand même tirer son chapeau »

« Il faut féliciter et avoir beaucoup de reconnaissance pour le travail - qui n'est pas fini - de Didier Deschamps et de son staff. Il faut le féliciter pour le palmarès, a indiqué Franck Haise, rapporté par RMC. On est toujours critique sur beaucoup de choses en France. On est très critique sur le sport, les entraîneurs et les sélectionneurs mais il faut aussi regarder la réalité en face. Si on dure dans ce métier, c'est qu'on a des résultats, il faut quand même tirer son chapeau ».