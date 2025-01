Mercato : La grosse décision du PSG pour ce transfert excitant

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais confirmé, le PSG est entré en négociations avec Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà convoité par le club parisien l’été dernier, le Géorgien avait vu son départ être bloqué par le club italien. Mais au lieu de se pencher sur différents profils, Paris a toujours fait du numéro 77 napolitain sa grande priorité.

Le PSG pourrait frapper un très gros coup cet hiver. En effet, à la recherche d’un ailier gauche sur le mercato, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Paris serait même déjà entré en négociations avec Naples pour un transfert du Géorgien, qui souhaite quitter le club italien sur ce mois de janvier. Mais la piste menant au numéro 77 n’est pas une surprise du côté du PSG. En effet, l’été dernier, l’Equipe révélait l’existence d’un accord contractuel entre le club francilien et Khvicha Kvaratskhelia. Le phénomène de 23 ans avait déjà accepté un contrat de longue durée avec Paris, mais avait vu Naples et son nouvel entraîneur Antonio Conte bloquer ce transfert.

Antonio Conte a bloqué le départ de Kvaratskhelia

« Il reste. Non, parce que je ressens une certaine perplexité. Je le répète, il ne faut pas en avoir. J'ai été très catégorique sur ce point. Je ne voudrais pas non plus que ce refrain se répète à l'avenir. C'est le président qui lui a annoncé cette merveilleuse nouvelle. Kvaratskhelia est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara », déclarait ainsi Conte en juin dernier.

Le PSG n’a pas voulu explorer d’autres profils

A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, plutôt que de se positionner sur un autre ailier gauche l’été dernier, le PSG est resté sur la piste Kvaratskhelia. Le club parisien a préféré ne pas recruter un autre profil, afin de revenir à la charge pour le Géorgien. Le quotidien sportif précise également que Victor Osimhen, évoqué au PSG l’été dernier, n’est plus d’actualité pour Paris.