Mercato : Le PSG va régaler un club anglais ?

Thomas Bourseau

En Premier League, Arsenal est très réaliste sur les phases arrêtées et dans les 16 mètres 50. Cependant, à l’extérieur de la surface de réparation, les Gunners affichent un bien triste bilan. Dans le cadre du remplacement de Bukayo Saka, l’option Marco Asensio pourrait rectifier ce problème, mais le PSG serait susceptible de se montrer intraitable.

Marco Asensio a quelques buts lointains à son actif depuis le début de sa carrière. Il fut un temps au Real Madrid où le milieu offensif contractuellement lié au PSG depuis l’été 2023 et jusqu’en juin 2026, enchaînait les frappes de loin qui finissaient dans les filets des gardiens adverses.

Arsenal a un gros problème et pense à Marco Asensio ?

Un joueur doté d’une palette technique tant pour les dribbles que pour les frappes assez rare chez les grands clubs européens. Et c’est notamment le cas d’Arsenal qui affiche le pourcentage de tentatives de tir depuis l’extérieur de la surface le plus faible de Premier League (23,9%) comme The Athletic l’a souligné jeudi.

Marco Asensio intouchable au PSG ?

En quête d’un joueur afin de combler le vide laissé par la blessure de Bukayo Saka, le comité directeur d’Arsenal songerait à Marco Asensio et notamment pour ses facilités à frapper de l’extérieur de la surface. Toutefois, Asensio dispose d’un contrat au PSG jusqu’en juin 2026 et semble être relativement précieux aux yeux de Luis Enrique dans sa rotation mise en place au Paris Saint-Germain.