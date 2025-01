Mercato : Le RC Lens en route vers un transfert historique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du RC Lens actuellement, Abdukodir Khusanov pourrait ne plus le rester très longtemps. En effet, le phénomène ouzbek se dirigerait tout droit vers un transfert à Manchester City cet hiver. Toutefois, cela ne se fera pas à n’importe quel prix. C’est ainsi qu’on pourrait se rapprocher d’un transfert historique pour Khusanov. Explications.

En annonçant qu’Abdukodir Khusanov allait quitter le RC Lens cet hiver, Pierre Dréossi a surpris tout le monde. L’Ouzbek pourrait donc ne pas s’éterniser chez les Sang et Or, tant son potentiel a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Rien n’est encore officiel, mais Khusanov serait attendu à Manchester City. Encore faut-il se mettre d’accord sur le prix.

Riolo l'affirme : ce mercato réserve des surprises ! Pau Lopez vers Lens a échoué in extremis. Que se passe-t-il vraiment ? 🧐 https://t.co/nhwHDuTI2w — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

La plus grosse vente du RC Lens ?

Selon les informations de L’Equipe, le RC Lens n’aurait pas encore reçu d’offre. Mais ça ne devrait pas tarder. Manchester City devra toutefois sortir le chéquier pour Abdukodir Khusanov. En effet, les Sang et Or voudraient toucher le jackpot, attendant au moins 40M€ pour le phénomène ouzbek. On pourrait alors s’approcher de la plus grosse vente de Lens, le record étant aujourd’hui de 44M€ avec Loïs Openda.

Le plan B de Manchester City

Abdukodir Khusanov n’est toutefois pas encore à Manchester City. Les Citizens pensant même à une autre piste en parallèle de l’Ouzbek pour se renforcer en défense centrale. Vitor Reis, aujourd’hui à Palmeiras, serait ainsi dans les rades mancuniens, lui dont le transfert serait aussi estimé à 40M€.