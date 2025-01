Transferts : Sa mère part au clash pour signer à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Havre, Oussama Targhaline évoluait précédemment du côté de l'OM. Le milieu de terrain marocain avait rejoint le club phocéen en 2020 en provenance de l'Académie Mohamed VI. Un départ qui n'a visiblement pas été des plus simples à gérer, au point d'obliger la mère de Targhalline a poussé un coup de gueule pour arriver à ses fins.

International marocain, Oussama Targhaline avait décidé de quitter son pays natal en 2020. Alors à l'Académie Mohamed VI, le milieu de terrain n'a pas pu résister aux sirènes de l'OM. C'est un rêve qui est devenu réalité par le désormais joueur du Havre, mais voilà que la signature de Targhalline à Marseille a mis du temps à se décanter, en raison de certains désaccords. Au point de générer quelques tensions en coulisses, impliquant même la mère du joueur de 22 ans.

« Si vous ne le laissez pas partir, il ne joue plus »

Si Oussama Targhalline a réussi à quitter l'Académie Mohamed VI pour l'OM, c'est aussi grâce à sa mère qui aurait haussé le ton en privé. En effet, pour L'Equipe, le Marocain a raconté : « Pourquoi les négociations avec l'Académie ont-elles duré ? Les dirigeants préféraient peut-être l'offre du Betis Séville, ils ne voulaient pas que j'aille à Marseille, ils disaient que l'offre n'était pas arrivée. Ma mère a dit à la direction : « Si vous ne le laissez pas partir, il ne joue plus » ».

« J'étais prêt à ne pas jouer pendant un an »

Et Oussama Targhalline a ensuite mis les menaces de sa mère a exécution. « Je ne suis plus allé à l'entraînement pendant 3-4 mois, j'étais prêt à ne pas jouer pendant un an car après j'étais libre. J'ai été transféré le dernier jour du mercato », a raconté le Marocain, qui a donc fini par obtenir gain de cause avec ce transfert à l'OM en 2020.