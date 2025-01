Mercato - PSG : Accord trouvé avec un attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir quel club sera en mesure de le relancer cet hiver sur le marché des transferts, Randal Kolo Muani semble enfin ouvert à l'idée d'un départ du PSG où il n'a plus sa place. Et selon les révélations de L'EQUIPE, l'attaquant de l'équipe de France aurait donné son accord afin que ses agents avancent pour lui trouver un point de chute au plus vite.

Recruté au prix fort par le PSG qui n'avait pas hésité à débourser 90M€ en toute fin de mercato estival 2023 pour le faire signer, Randal Kolo Muani se trouve aujourd'hui dans une impasse au Parc des Princes. L'attaquant de 26 ans n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, et au même titre que Milan Skriniar, est il est donc poussé vers la sortie par le PSG en cette période de mercato.

Kolo Muani valide son départ

L'EQUIPE annonce d'ailleurs dans ses colonnes du jour que Randal Kolo Muani a donné son accord à ses agents afin que ces derniers avancent sur certaines pistes et bouclent au plus vite son départ du PSG. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, le buteur de l'équipe de France a donc acté son divorce avec le club parisien.

Du beau monde sur Kolo Muani

Selon les révélations du quotidien sportif, plusieurs clubs étrangers sont actuellement dans la course pour déloger Kolo Muani du PSG : Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Chelsea, RB Leipzig, Milan et la Juventus Turin. Reste à savoir qui aura la préférence de l'international français...