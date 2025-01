Le PSG victime d'une arnaque au mercato ?

Axel Cornic

Après avoir fait profil bas l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble vouloir changer son fusil d’épaule et frapper un très gros coup en ce mercato de janvier. Cela concernerait vraisemblablement Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien dont la prolongation avec le Napoli semble être très mal embarquée et qui se trouverait donc sur le marché des transferts.

Grande priorité de Luis Campos l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia pourrait finalement débarquer à Paris avec quelques mois de retard. Plusieurs médias en France comme en Italie, assurent que l’ailier géorgien serait à nouveau l’objectif principal du PSG sur le marché des transferts, avec un possible deal qui pourrait se boucler autour des 80M€.

Gros coup au PSG ?

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, la première offre parisienne serait déjà partie, mais sa valeur serait bien inférieure au prix minimum fixé par le Napoli. A noter que du côté du joueur tout semble être bouclé, puisqu’il pourrait gagner pas moins de 11M€ par an au PSG, soit quasiment six fois plus que ce qu’il touche actuellement dans son club.

Le Napoli veut le max pour Kvaratskhelia

Ce jeudi, Il Mattino nous apprend toutefois que l’offre du PSG serait plus proche de la réalité du marché que la limite fixée par le Napoli ! Le Cies Football Observatory évalue en effet Khvicha Kvaratskhelia entre 59 et 75M€, soit plus ou moins ce qu’aurait offert le club parisien. C’est les dirigeants napolitains qui tireraient la corde, en essayant de tirer le maximum d’argent de son départ.