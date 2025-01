Zidane - Henry : France 98 prépare un projet de folie !

Thomas Bourseau

Un vent de fraîcheur va souffler à Clairefontaine à la rentrée scolaire 2026/2027. En effet, pour la première fois en 14 ans, ce ne sera pas Didier Deschamps qui accueillera les internationaux français. Le sélectionneur des Bleus se sera d’ici-là retiré et pourrait laisser sa place à Zinedine Zidane, secondé par Thierry Henry, comme Robert Pirès l’a imaginé pour Canal+.

Zinedine Zidane ou Thierry Henry ? Les internautes de L’Equipe n’ont pas fait dans le détail au moment de passer aux votes lors d’un sondage mis en place par le quotidien sportif concernant le successeur de Didier Deschamps en équipe de France. Le sélectionneur a communiqué mercredi sa décision de ne pas poursuivre à la tête des Bleus outre l’expiration de son contrat à la fin de la Coupe du monde 2026. Et le résultat du sondage de L’Équipe est sans appel : 72,35 % des internautes militent pour Zinedine Zidane contre seulement 6,85 % des voix pour Thierry Henry.

«Pourquoi pas associer Zidane et Henry sur le banc»

Lequel des deux champions du monde 98 doit prendre la suite de Didier Deschamps en équipe de France ? L’ex-coach du Real Madrid ou l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs qu’il a amené jusqu’à l’argent au cours des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Pour Robert Pirès, la Fédération française de football pourrait ne pas avoir à trancher. « Zidane ou Henry ? Pourquoi pas associer Zidane et Henry sur le banc, ça peut être une possibilité parce que l’équipe de France demande aux anciens de pouvoir aider la nouvelle génération. Aujourd’hui, Thierry Henry peut pourquoi pas entraîner les milieux offensifs ou les attaquants peut avoir un rôle important pour le staff de Zizou ».

«Titi peut être en mode formation pour les A et pourquoi pas préparer l’après-Zizou»

Interrogé par Canal+, le champion du monde qu’est Robert Pirès verrait bien Thierry Henry et Zinedine Zidane mettre sur pied une collaboration XXL dans le futur staff de l’équipe de France. « Titi peut être en mode formation pour les A et pourquoi pas préparer l’après-Zizou, tout est possible et envisageable. On est là pour apporter à l’équipe de France une autre médaille sur le maillot ». a assuré Robert Pirès. La cote du pari est cependant élevée…