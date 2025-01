PSG : L'ASSE prépare un coup de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l'ASSE se déplace au Parc des Princes pour conclure la phase aller en Ligue 1. L'occasion pour les Verts de confirmer leur regain de forme et pour Eirik Horneland de prouver que son premier match du le banc des Verts n'était pas un feu de paille. D'ailleurs, le nouveau coach stéphanois ne cache pas ses ambitions dans le jeu.

Nommé entraîneur de l'ASSE en fin d'année, Eirik Horneland dirigeait son premier match sur le banc des Verts la semaine dernière, et cela s'est très bien passé. Les Stéphanois ont effectivement dominé Reims (3-1) en livrant une magnifique prestation. La confirmation est désormais attendue, et ce sera dès dimanche sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG. Conscient qu'il ne part pas favori, Horneland se montre toutefois ambitieux.

Horneland ambitieux face au PSG

« Est-ce qu’on va pouvoir revoir le même style offensif que l’équipe a eu face à Reims sur les prochains matchs ? Je l’espère en tout cas ! (sourire) Parfois tu as le contrôle sur le match, parfois tu ne l’as pas. Je pense d’ailleurs que lors du match face à Reims on a vu les deux visages : parfois nous étions en mesure d’imposer notre projet de jeu, c’était bien mais parfois ça l’était moins. Ce que je retiens, c’est l’attitude de l’équipe qui a été positive, elle s’est battue pour la victoire. Nous essayons de construire une façon de jouer qu’on pourra appeler "le style de jeu de Saint-Étienne". C’est important de mettre de l’intensité pour que notre style de jeu soit en adéquation avec ce que proposent les supporters », confie-t-il auprès d'EVECT, avant de poursuivre.

«Nous devons jouer comme un grand club»

« Même quand c’est Paris en face ? Bien-sûr, nous allons essayer mais est-ce que l’on pourra ? Je ne sais pas (sourire). On verra dimanche mais on travaille toujours pour développer l’équipe avec une volonté de jouer de l’avant. Des fois tu peux le faire, des fois pas. Face à Reims par exemple, cela a été bien pendant trente minutes, après ça, c’était plus compliqué. Le but va être de maintenir cet état d’esprit le plus longtemps possible dans nos rencontres. Mais nous essayons de construire jour après jour pour devenir un top club en France, c’est ce que nous voulons. Saint-Étienne est un grand club, vraiment un grand club. Nous devons jouer comme un grand club. Nous devons donc développer cet état d’esprit pour redevenir un grand club. Nous devons avoir des ambitions, c’est très important », ajoute Eirik Horneland.