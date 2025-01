Ronaldinho, Zidane, Messi… Miracle à l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier match sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland fait déjà l’unanimité. Le technicien norvégien a rapidement mis en place un projet de jeu qui a permis aux Stéphanois de s’imposer contre Reims (3-1). Patrick Guillou, particulièrement impressionné, souligne d’ailleurs l’impressionnante métamorphose de plusieurs joueurs des Verts.

C'est ce qu'on appelle des débuts en fanfare ! Nommé entraîneur de l'ASSE en fin d'année, Eirik Horneland dirigeait son premier match sur le banc des Verts le week-end dernier à l'occasion de la venue de Reims (3-1). Une rencontre qui s'est conclue sur une belle et large victoire qui a enthousiasmé les observateurs dont l'ancien Stéphanois Patrick Guillou, qui souligne les progrès impressionnants des Verts en seulement quelques jours après le départ d'Olivier Dall'Oglio.

Yann M'Vila à l'ASSE : un retour salutaire qui a relancé sa carrière en Ligue 1 ! ⚽

Guillou impressionné par Horneland

« Baptême du feu réussi. Surprenant. Sensationnel. Première fantastique. Début prometteur. Métamorphose remarquable. Électrochoc salvateur. Pluie de compliments. Transformer une vieille piquette qui tache en un nectar divin. Après les fêtes, face à Reims, c’est football champagne pour tout le monde. Caractérisé par des actions créatives, des passes audacieuses, des gestes techniques et des enchaînements rapides. King Eirik privilégie le beau jeu au-delà de la simple victoire. L’attitude positive balaie d’un revers de main les approximations et les faiblesses », confie-t-il dans sa chronique pour Le Progrès.

«Nadé se transforme en Ronaldinho. Stassin en Ronaldo. Mouton en Zidane et Bouchouari en Messi»

Impressionné, Patrick Guillou souligne également la métamorphose de certains joueurs de l’ASSE : « Fluidité, transitions, mouvements coordonnés, jeu en triangle… Nadé se transforme en Ronaldinho. Stassin en Ronaldo. Mouton en Zidane et Bouchouari en Messi. Et ce n’est que le début. Tout le monde sort conforté de ses choix. Satisfaction générale. Avec cette belle expérience positive, la confiance est au zénith avant les prochaines échéances ». Le plus dur commence pour Eirik Horneland qui va désormais devoir confirmer les belles promesses déjà entrevues.