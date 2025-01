Mercato : Une catastrophe programmée à l’ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mal en point durant cette première partie de saison, l’ASSE va devoir se refaire une santé cet hiver. Le mercato de janvier tombe à pic pour un club stéphanois, qui entend se renforcer, sans pour autant se remettre en question. A la tête de la formation, Kilmer Sports Ventures compte encore s’appuyer sur les datas. Pour l’heure, les bienfaits de cette stratégie se font attendre.

Un recrutement actif n’est pas toujours gage de réussite. Contrairement à l’OM, également très remuant cet été, l’ASSE peine à s’appuyer sur ses renforts, encore bien trop tendre pour la Ligue 1. A Saint-Etienne, ils sont beaucoup à réclamer l’arrivée de recrues expérimentées cet hiver.

Les doutes entourent le projet stéphanois

Mais comme indiqué par But Football Club, Kilmer Sports Ventures ne compte pas abandonner sa stratégie basée sur les datas et les statistiques. Une vision qui possède quelques limites selon Olivier Dall’Oglio, remercié il y a quelques jours.

L'ASSE va apprendre de ses erreurs

« La data nous apporte beaucoup de renseignements. Comment on traite les renseignements qu’on nous donne ? Qu’est-ce qu’on peut amener de plus aux garçons ? C’est une aide, pas une finalité. On a besoin d’avoir le maximum de renseignements sur les joueurs qu’on va recruter. Après, humainement, il faut utiliser son réseau pour savoir les antécédents des joueurs, le caractère des joueurs » avait déclaré l’ancien coach de l’ASSE. La première partie de saison des Verts lui donne, pour l’instant, raison.