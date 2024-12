L’ASSE dans le dur, il lâche un constat alarmant

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actionnaire majoritaire de l'ASSE depuis juin dernier, Kilmer Sports Ventures donne beaucoup d'espoir aux supporters du club stéphanois. Néanmoins les résultats sont difficiles à aller chercher depuis le début de la saison car Saint-Etienne a du mal à décoller au classement. Seulement 16ème à l'heure actuelle, les Verts devront peut-être encore patienter pour voir les effets de ce renouveau arriver.

Toujours dans la zone de danger, l'ASSE va devoir éviter une relégation en Ligue 2 à la fin de la saison. Les Verts espéraient repartir sur de nouvelles bases suffisantes au début de la saison en parvenant à remonter dans l'élite du football français. Le club espère bien montrer qu'il peut jouer à nouveau joueur devant en Ligue 1 et il faudra s'appuyer sur les forces en présence. Jérémie Janot s'est confié sur la reprise du club par l'actionnaire canadien.

Un projet qui prend du temps

Pour réussir son retour au premier plan, l'ASSE comptait sur l'arrivée du groupe Kilmer Sports Ventures pour se sublimer. Mais le constat est sans appel : pour le moment les résultats manquent cruellement. « Je leur souhaite le meilleur. C’était dans l’air du temps et ça s’est concrétisé avec la montée en L1, c’était le moment idéal. Ce n’est jamais simple quand tu remontes, il faut un temps d’adaptation. J’essaye de ne pas regarder à moyen ou court terme. Un projet, c’est sur du long terme » a réagi Jérémie Janot, ancien gardien emblématique de l'ASSE dans un entretien pour Le Progrès.

L'ASSE en difficulté

Deuxième moins bonne attaque et deuxième moins bonne défense de Ligue 1 pour le moment, l'ASSE essaie de se focaliser sur les points positifs. Jérémie Janot a tenu à souligner notamment l'apport du gardien stéphanois. « On a une relation particulière mais quand on se voit, on parle de tout sauf de football. Ça serait malvenu de ma part. J’apprécie l’homme et le gardien. Il correspond aux valeurs vertes, travailleur, qui ne triche jamais, capable de jouer blessé » dit-il à propos de Gautier Larsonneur.