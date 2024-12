Mercato - ASSE : Une grosse opération annoncée en Ligue 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 après avoir traversé un véritable cauchemar, l'ASSE tente de se refaire une place dans l'élite du football français. Après cette première moitié de saison, le club pointe à la 16ème place du classement et devra espérer faire mieux dans les prochains mois pour éviter une relégation. Les Verts pourront peut-être s'appuyer sur la venue de renforts cet hiver puisque le dossier de Baptiste Santamaria, joueur du Stade Rennais, est en bonne voie.

Occupant pour le moment la place de barragiste pour se maintenir en Ligue 1, l'ASSE a traversé des moments difficiles au cours des derniers mois. Les Verts veulent relever la tête et cela passe par un mercato réussi. Les dirigeants auraient coché le nom de Baptiste Santamaria, milieu défensif de 29 ans, pour un transfert à venir au cours du mois de janvier.

Une nouvelle ère commence à l'ASSE ! 🌟 Découvrez qui va transformer le club après le départ d'Olivier Dall’Oglio.

➡️ https://t.co/BpLPBuRrPx pic.twitter.com/8t4N5NI1se — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 28, 2024

L'ASSE valide un premier renfort ?

D'après les informations dévoilées par But Football Club, le Stade Rennais travaille bien pour finaliser l'arrivée de Seko Fofana dans ses rangs en provenance d'Al-Nassr. Dans le même temps, les Bretons réfléchissent à prêter Baptiste Santamaria à l'ASSE. Les discussions ont pris un autre tournant ces derniers jours et le deal serait sur le point d'être conclu. Son arrivée pourrait ainsi faire beaucoup de bien aux Stéphanois, qui viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives pour terminer l'année 2024.

Une belle affaire pour l'ASSE

Estimé à 7M€ sur le site Transfermarkt, Baptiste Santamaria n'a disputé que 10 matches avec le club depuis le début de la saison en Ligue 1. Jorge Sampaoli ne le considère plus parmi ses plans de jeu principaux et But Football Club rajoute qu'un prêt avec prise en charge partielle du salaire est envisagé puisque le Stade Rennais serait prêt à se montrer arrangeant. Le profil du milieu de terrain est apprécié par Eirik Horneland, tout nouvel entraîneur de l'ASSE.