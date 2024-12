Officiel : L'ASSE annonce deux renforts !

Arnaud De Kanel

Il y a du mouvement du côté de l'ASSE à l'approche du mercato hivernal ! Alors que les Verts se sont séparés d'Olivier Dall'Oglio et l'ont remplacé par Eirik Horneland, le coach norvégien a accueilli deux précieux renforts dimanche. En effet, le club du Forez a officialisé les venues de Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto.

Barragiste, l'ASSE est dans une situation plus que délicate. Pour s'en sortir, les Verts ont estimé qu'il fallait changer d'entraineur. En ce sens, les dirigeants ont licenciés Olivier Dall'Oglio pour faire de la place à Eirik Horneland. Le Norvégien a dirigé sa première séance d'entrainement dimanche et l'ASSE a publié un communiqué officialisant l'intégration de deux adjoints dans son staff.

El-Fakiri nommé adjoint

« Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto intègrent le staff d'Eirik Horneland. Eirik Horneland a dirigé ce dimanche son premier entraînement à la tête de l'équipe professionnelle masculine stéphanoise. En plus de l’équipe technique déjà en place, et comme annoncé précédemment, Eirik était épaulé par l'entraîneur-adjoint Hassan El-Fakiri (47 ans) », introduit l'ASSE avant d'apporter quelques précisions sur le parcours et le nouveau rôle d'Andrea Loberto.

«Andrea quitte la Norvège pour rejoindre Eirik dans le Forez»

« Aux côtés d'Hassan, l'Italien Andrea Loberto (50 ans) a également rejoint l'AS Saint-Étienne. Installé en Norvège depuis plusieurs années, ce natif de Milan a occupé de nombreux postes sur le banc de plusieurs clubs : responsable des équipes de jeunes, assistant au FK Haugesund, au Aalesunds FK et au SK Brann en 2021, où il a travaillé aux côtés d'Eirik pendant six mois. Assistant de Bjørn Helge Riise au Stabæk Fotball depuis 2023, Andrea quitte la Norvège pour rejoindre Eirik dans le Forez en tant qu'entraîneur-adjoint de l'équipe professionnelle masculine. Il sera notamment en charge de toutes les phases de jeu arrêtées », conclu l'ASSE par le biais d'un communiqué. Les Verts seront attendus au tournant le 4 janvier, date de leur prochain match de Ligue 1 face au Stade de Reims.