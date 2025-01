PSG : «Qui sait...», Neymar tease de folles retrouvailles !

Thomas Bourseau

Et si Neymar et Lionel Messi mettaient en place l'Acte III après le FC Barcelone et le PSG ? Les deux joueurs sud-américains ont évoqué par le passé d'éventuelles retrouvailles après leur cohabitation au Paris Saint-Germain. Neymar a remis une pièce dans la machine pour CNN.

Neymar a pu combiner avec Lionel Messi pendant six ans. Plus précisément quatre saisons au FC Barcelone et deux piges au PSG. Le Brésilien avait déjà fait savoir à ESPN au cours de l'année 2024 qu'il aimerait bien à l'avenir retrouver Messi qui est engagé envers l'Inter Miami.

Le PSG rêve déjà d'un retour surprise de Mbappé, moins d'un été après son départ au Real ! 😲 https://t.co/B9OuM2RaF2 — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

«Ce serait intéressant de faire revivre ce trio»

L'attaquant d'Al-Hilal a été interrogé sur cette éventualité en interview pour CNN ces dernières heures, Lionel Messi et Luis Suarez qui sont ses deux anciens compères de la MSN au FC Barcelone évoluent déjà ensemble à l'Inter Miami. « Ils sont mes amis. On ne se parle toujours. Ce serait intéressant de faire revivre ce trio ».

«Le football est plein de surprises»

Après le PSG, Neymar et Lionel Messi seraient donc susceptibles de se retrouver une seconde fois. Néanmoins, l'attaquant star d'Al-Hilal se dit comblé en Arabie saoudite à l'instant T. « Je suis heureux à Al-Hilal, je suis heureux en Arabie saoudite, mais qui sait. Le football est plein de surprises. Quand l’information est sortie que je quittais le PSG, le mercato était fermé aux Etats-Unis, donc je n’avais pas cette option. Le projet qu’ils m’ont offert était très bon, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Aller en Arabie Saoudite était la meilleure option ».