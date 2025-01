Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES), Kylian Mbappé est actuellement le cinquième joueur le mieux valorisé actuellement dans le football. Son coéquipier du Real Madrid Jude Bellingham occupe la première place avec une valeur estimée à 251M€, tandis que celle de Mbappé s'élève à 175M€.

Après la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier, Kylian Mbappé s'était engagé avec le Real Madrid en signant un bail relativement solide jusqu'en 2029. Et malgré les nombreuses critiques dont il a fait l'objet lors de la première moitié de saison, Mbappé affiche pour l'instant un bilan assez honorable sur le papier (13 buts, 3 passes décisives). Et il reste d'ailleurs l'un des joueurs les plus cotés du marché.

Une valeur à 175M€ pour Mbappé

L'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport, plus communément appelé CIES, vient de communiquer sa fameuse liste des joueurs ayant la plus grosse valeur actuellement sur le marché des transferts. Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, arrive en tête (251,4M€), et son coéquipier Kylian Mbappé se positionne à la cinquième place avec une valeur de 175,2M€.

Haaland deuxième

Erling Haaland (Manchester City) occupe la deuxième place derrière Bellingham, avec une valeur de 221,5M€. Le podium est complété par Vinicius Junior (Real Madrid, 205,7M€), tandis qu'on retrouve Lamine Yamal (FC Barcelone, 180,3M€) à la quatrième place, juste devant Kylian Mbappé.