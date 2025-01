Zidane : Le boss de la FFF est menacé en direct !

Thomas Bourseau

Réélu président de la Fédération française de football en décembre dernier, Philippe Diallo va devoir gérer l’après-Didier Deschamps qui a annoncé son départ au terme de son contrat avec la FFF à l’été 2026. Pour Bertrand Latour, Diallo se doit de tomber d’accord avec Zinedine Zidane, sous peine de démissionner en cas d’échec.

Zinedine Zidane est sans club depuis sa décision d’à nouveau quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid au printemps 2021. Les options semblent s’être multipliées au fil du temps, sans pour autant convaincre Zidane de sortir de sa période sabbatique. Que ce soit le PSG, Manchester United ou encore la Juventus, Zinedine Zidane est resté insensible et notamment pour ne pas perdre de vue son rêve bleu comme un intime l’a signifié à L’Équipe ce jeudi.

« Il ne vit pas sa phase actuelle comme une retraite, mais comme une période hors des terrains. Il sait que ça n'aura qu'un temps. Le foot reste son truc, comme l'équipe de France. Il a toujours dit clairement qu'il n'y avait rien de mieux que les Bleus ».

«Je pense qu’il sera grand temps pour lui de démissionner»

Didier Deschamps a lâché une grande annonce cette semaine : il ne signera pas de prolongation pour son contrat courant jusqu’à l’été 2026. Le feuilleton Zinedine Zidane a instantanément repris, mais il ne doit pas en être un aux yeux de Bertrand Latour. Zidane doit devenir le successeur de Deschamps chez les Bleus. Un échec serait une faute professionnelle qui devrait déboucher sur une démission pour le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

« Zidane ou Henry ? Ça doit être Zinedine Zidane. Depuis qu’il est parti du Real Madrid, il a refusé toutes les offres qui étaient les siennes. Si Philippe Diallo ne réussit pas à mettre Zidane sur le banc de l’équipe de France, je pense qu’il sera grand temps pour lui de démissionner, je n’arrive pas à l’imaginer ».

«Si ce n’est pas Zidane en 2026, ce ne sera jamais lui»

« Tout le monde attend Zidane. Si ce n’est pas Zidane en 2026, ce ne sera jamais lui. Il n’a pas de club, il a attendu tout le monde et Deschamps n’est plus là. (…) Il n’y a pas photo. Entre le CV de Thierry Henry qui s’est foiré à peu près partout où il a été en club et celui de Zidane qui a juste gagné 3 Ligues des champions de suite avec le Real Madrid, il n’y a juste pas photo. Si Zidane a envie, ce sera Zidane ». a conclu le journaliste de Canal+ sur les antennes de la chaîne cryptée.