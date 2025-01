Mbappé : Une rupture est annoncée !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, il existe un malaise de plus en plus profond entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Alors que son capitaine et numéro 10 a manqué le rassemblement du mois d'octobre, le sélectionneur tricolore a décidé de ne pas le convoquer au mois de novembre. D'après Daniel Riolo, la relation entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé serait désormais rompue.

Présent lors du rassemblement du mois de septembre, Kylian Mbappé n'a pas défendu les couleurs de l'équipe de France depuis. De retour depuis peu d'une blessure, le capitaine et numéro 10 des Bleus a préféré parfaire sa remise en forme plutôt que de rejoindre le groupe de Didier Deschamps au mois d'octobre. Et en novembre, c'est le sélectionneur français qui a préféré se passer des services de Kylian Mbappé.

Un rebondissement inattendu pour le préféré d'Al-Khelaïfi ? Les rumeurs vont bon train au PSG ! 🧐

➡️ https://t.co/IMAf0kuhC4 pic.twitter.com/r0BNcnOZ08 — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

C'est le divorce entre Mbappé et Deschamps

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a fait une terrible annonce sur Kylian Mbappé et Didier Deschamps. En effet, le journaliste de RMC Sport a révélé que les deux hommes n'étaient plus du tout en bons termes.

«Les rapports sont rompus»

« Le divorce entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps ? De toute façon, on le sait qu’il y a crise, on le sait qu’après ce qui s’est passé et la punition du mois de novembre, les rapports sont rompus », a affirmé Daniel Riolo. Reste à savoir si Kylian Mbappé récupérera son brassard de capitaine lors du rassemblement du mois de mars.