Transferts : Son meilleur ami l'envoie à l'OM après le fiasco

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi, l’OM a officialisé l’arrivée de Luis Felipe libre en provenance d’Al-Ittihad. Le défenseur âgé de 27 ans a signé un contrat de 18 mois avec Marseille, mais a d’abord pris le temps de se renseigner sur le club et la ville auprès d’un de ses amis qui n’a pas laissé un très bon souvenir dans la cité phocéenne, Joaquin Correa.

L’OM tient son premier renfort de l’hiver en la personne de Luiz Felipe. Après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad, l’international italien (1 sélection) s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec le club marseillais, qui a officialisé la nouvelle ce mardi. Alors qu’il n’a plus joué depuis le 24 août, Roberto De Zerbi devra en revanche un peu patienter avant de pouvoir compter sur lui.

Le prochain coup de l’OM pourrait bouleverser le mercato ! Reda Belahyane en ligne de mire... 🔍

➡️ https://t.co/1arseoUsfE pic.twitter.com/t6RdOpzy3q — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

Luiz Felipe s’est renseigné auprès de Gerson et Correa

Avant de donner son accord à l’OM, Luiz Felipe a tout de même pris le temps de se renseigner auprès de certains joueurs y ayant déjà joué. Comme indiqué par L'Équipe, il a échangé avec Gerson, mais également avec Joaquin Correa. Ce dernier avait été prêté par l’Inter Milan la saison dernière, à l’issue de laquelle il n’avait pas été conservé. Deux hommes très proches et qui nous avaient offert une scène assez étonnante le 17 octobre 2021.

Un carton rouge improbable reçu à cause de Correa

La Lazio, ancien club des deux joueurs, s’était imposée face à l’Inter Milan, où Joaquin Correa avait été transféré quelques mois plus tôt. Luiz Felipe avait alors sauté sur les épaules de l’Argentin comme pour célébrer avec lui, ce que ce dernier n’avait pas apprécié. Le nouveau joueur de l’OM avait reçu un carton rouge, l’arbitre de la rencontre n’étant pas au courant de leur amitié, et était sorti en larmes du terrain. « Ce que je voulais le plus c’était le serrer dans mes bras et plaisanter sur le résultat, autant que notre amitié le permet », avait alors expliqué Luiz Felipe sur les réseaux sociaux. « Peut-être que, avec le recul, ce n’était pas le meilleur moment ni le meilleur endroit. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont été offensés. C’était un acte innocent, de la part d’une personne qui a une grande affection pour Tucu ! »