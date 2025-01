Deschamps : Le clan Zidane sort du silence après la bombe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, une bombe a été lâchée : Didier Deschamps ne sera plus l’entraîneur de l’équipe de France après 2026 et la fin de son contrat. Une décision qui soulève alors une question : qui le remplacera sur le banc des Bleus. Les regards se tournent alors vers Zinedine Zidane. Proche de Zizou, Christophe Dugarry a pris la parole.

Si Didier Deschamps avait prolongé sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022, ça n’arrivera pas en 2026. En effet, alors que son contrat s’arrête après le prochain Mondial, le sélectionneur des Bleus a décidé d’arrêter à cette date. La place va donc se libérer sur le banc et cela pourrait donc enfin être l’occasion pour Zinedine Zidane de reprendre l’équipe de France.

Un bouleversement à Nantes ? 💥 Un proche de Zidane s'invite dans le projet du FC Nantes, mais Kombouaré reste aux commandes !

➡️ https://t.co/q87qwWCFA1 pic.twitter.com/Bgnpt8q02V — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Une sage décision »

Proche de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a réagi à cette bombe concernant Didier Deschamps. Au micro de L’After Foot, il a dans un premier temps annoncé : « C’est une sage décision. Entre un non événement et une décision que l’on attendait. Moi je pense que c’est une sage décision. Après ça veut dire beaucoup de choses. Il faut le remercier pour ce qu’il a faut aussi. Tout en espérant que 2026 se passe bien. J’ai hâte que les choses avancent. Pourquoi il l’annonce maintenant ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Celui qui est dans la tête de Deschamps, ça ne doit pas être commode pour lui. J’ai envie de dire que ça va lui permettre de travailler tranquillement pendant deux ans, de prendre ses propres décisions, sans se faire plus chahuter. Maintenant, il faut aussi savoir tourner la page. Les gens ont envie de voir autre chose ».

« J’ai déjà envoyé un texto à Zizou ? Je n’ai rien envoyé du tout »

Relancé ensuite sur la possibilité de voir Zinedine Zidane prendre la relève sur le banc de l’équipe de France, Christophe Dugarry a fait savoir : « J’ai déjà envoyé un texto à Zizou ? Je n’ai rien envoyé du tout et je ne vais rien envoyer du tout. Bien évidemment, on espère tous qu’après 2026, ce sera lui. Mais après ce sera son choix, les discussions avec lui. C’est un souhait que j’ai moi, personnel, depuis longtemps. J’espère que ça arrivera un jour, en 2026, je le souhaite du fond du coeur ».