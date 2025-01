Mercato - OM : L’un des «meilleurs joueurs» bientôt transféré ?

La rédaction

Le retour gagnant de Rongier dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille fait du bien du côté de la Canebière. Un atout considérable pour l'OM, mais qui attire forcément l'œil de concurrents. Le Stade Rennais s'est positionné sur le milieu de terrain, un choix jugé judicieux par certains observateurs.

« Rongier est assez révélateur du niveau de l'OM. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'OM parce que c'est une équipe qui est, pour moi, en création et qui doit progresser », déclare Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme, à propos de l'impact de Rongier sur l'Olympique de Marseille. « Il a sa place parce qu'il sait tout bien faire et ne fait rien de véritablement mal. Donc ça reste un joueur moyen-bon. »

Un retour au top

Le retour de Valentin Rongier a fait du bien à l'Olympique de Marseille. Un ajout important au milieu de terrain de l'OM, désormais dirigé par Roberto De Zerbi. Mais l'ancien Nantais attise les convoitises. Rennes, déjà très actif sur le mercato hivernal avec l'arrivée de Seko Fofana et le prochain recrutement de Brice Samba, s'intéresse au milieu olympien.

« Le Stade Rennais a besoin d'équilibre »

Christophe Dugarry évoque également la piste Valentin Rongier au Stade Rennais : « Rennes est intéressé par Rongier, oui, car c'est un joueur qui t'amène un équilibre. Mais à l'arrivée, Rongier, il ne jouera pas plus haut. Sur cet OM-là, il est indispensable. Sur un OM que je souhaite plus offensif et meilleur, je pense qu'il le sera beaucoup moins. Pourquoi le Stade Rennais veut un joueur comme Rongier ? Parce que le Stade Rennais a besoin d'équilibre. »