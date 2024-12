Le PSG fait une grosse demande pour le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, Randal Kolo Muani s’apprête à quitter le PSG en janvier. Le club parisien et surtout Luis Enrique ne compte plus sur l’attaquant français, qui ne manque pas de prétendants en Europe. De son côté, le club de la capitale espère réellement pouvoir se séparer de son attaquant sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Lors des trois dernières rencontres du PSG, Luis Enrique a effectué un choix fort. En effet, le technicien espagnol a décidé de ne pas faire appel à Randal Kolo Muani, sur qui ce dernier ne semble plus du tout compter.

Luis Enrique a écarté Randal Kolo Muani

« Je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique », expliquait l’entraîneur du PSG au moment d’évoquer la situation de l’international Français face aux médias.

Le PSG espère un prêt avec option d’achat

Clairement, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. Le PSG cherche à se séparer de son numéro 23, qui ne manque pas de prétendants. Comme le révèle FootMercato ce vendredi, Paris espère que le départ de l’attaquant français s’effectuera sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais cela pourrait être compliqué...