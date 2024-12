Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour cette recrue estivale ?

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, qui est parti le chercher en deuxième division anglaise cet été, Ismaël Koné n’a que très peu joué depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Ainsi, un départ est déjà évoqué pour le milieu canadien, qui selon la presse italienne serait dans le viseur de la Lazio de Marco Baroni.

Tout n’a pas été parfait pour l’OM ces derniers mois. C’est notamment le cas pour certaines recrues estivales qui n’ont pas réussi à apporter ce qu’on attendait d’elles, avec des résultats assez décevants. Lilian Brassier fait énormément parler, mais c’est le cas également d’Ismaël Koné, arrivé de Watford pour 12M€.

Koné plaît à l’étranger

Le milieu de terrain n’a eu que huit petits matchs à se mettre sous la dent depuis son arrivée à Marseille, avec 343 minutes de jeu en tout. Un prêt a donc été évoqué pour essayer de lui offrir un plus grand temps de jeu et plusieurs médias italiens ont assuré que cela pourrait se faire du côté de la Lazio où évolue un certain Matteo Guendouzi, ancien de l’OM.

La Lazio lui tourne le dos

Mais la situation semble déjà avoir changé de côté de Rome ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Lazio aurait finalement décidé de miser sur Jacopo Fazzini pour renforcer son milieu de terrain. Les négociations avec Empoli avanceraient à une vitesse folle et si un accord et trouvé ça pourrait bien calmer sonner la fin des rumeurs de départ de Koné à l’OM.