Succession de Mbappé : Excellente nouvelle pour le PSG ?

Axel Cornic

Tout le monde s’attendait à ce que le Paris Saint-Germain fasse quelque chose sur le mercato, pour oublier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais la priorité a plutôt été donnée à la construction d’un effectif solide sous la houlette de Luis Enrique, une solution qui n’a toutefois pas fait que des merveilles lors de la première partie de saison.

Une star pourrait bien débarquer à Paris, avec quelques mois de retard. Pour tourner la page Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens pourraient miser fort sur un attaquant de classe internationale et une occasion en or pourrait se présenter, du côté de la Premier League.

Luis Enrique à la manœuvre ! Un transfert surprise se prépare au PSG, et les tensions internes pourraient bien s'intensifier… 😲

« Je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge »

Ancienne idole d’Old Trafford tombée en disgrâce, Marcus Rashford pourrait bien être l’homme que recherche le PSG et après des années passées à Manchester United, il semble enfin prêt à partir. « Pour moi, je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge. Quand je partirai, ce sera genre "sans rancune". J'ai vu d'autres joueurs partir dans le passé et je ne veux pas être ce genre de personnes. Quand je partirai, je ferai un communiqué et ce sera tout » a récemment déclaré l’international anglais, dont le contrat avec les Red Devils se termine en juin 2028.

La Juventus lui dit non

La situation de Marcus Rashford, peu utilisé depuis l’arrivée au club de Ruben Amorim, semble avoir poussé son entourage à tâter le terrain auprès de plusieurs clubs européens. C'est le cas du PSG, mais également d’une Juventus qui cherche une doublure à Dusan Vlahovic. D’après les informations de Tuttosport, à Turin on aurait mis un stop assez rapide à l’entourage de l’attaquant, expliquant ne pas être intéressé. Il faut dire que Thiago Motta en pincerait plutôt pour un autre indésirable de Manchester United qui n’est autre que Josua Zirkzee, son ancien joueur à Bologna.