Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 40M€

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United dès le mois de janvier. En effet, l'attaquant de 27 ans a annoncé qu'il était prêt à relever un tout nouveau défi. Alerté par la situation de Marcus Rashford, le PSG serait en embuscade. Et heureusement pour Luis Campos, la Juventus serait sortie de la course à la signature de l'international anglais.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour remplacer numériquement son ancien numéro 7, le club de la capitale a bouclé le transfert de Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais pour une somme proche de 50M€. Malgré l'arrivée du crack de 19 ans, le PSG voudrait toujours renforcer son attaque pour oublier Kylian Mbappé. En ce sens, Luis Campos aurait relancé la piste menant à Marcus Rashford. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'attaquant de Manchester United est prêt à changer d'air au mois de janvier.

Donnarumma pourrait bien retrouver Mbappé en club ! Manchester City et le Real Madrid sur le coup… 🧐

➡️ https://t.co/WK8SOSqeof pic.twitter.com/Hf58W2BcNH — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

«Je suis prêt pour un nouveau challenge»

« Pour moi, je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge et pour les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera genre "sans rancune". Vous n'allez pas avoir de commentaires négatifs sur Manchester venant de moi. Si je sais qu'une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l'aggraver. Voilà qui je suis en tant que personne. J'ai vu d'autres joueurs partir dans le passé et je ne veux pas être ce genre de personnes. Quand je partirai, je ferai un communiqué et ce sera tout », a déclaré Marcus Rashford lors d'un entretien publié par Henry Winter sur son compte X.

La Juventus a oublié Rashford

Dans un premier temps, le PSG était en concurrence avec la Juventus pour le transfert de Marcus Rashford. Mais à en croire The Sun, la Vieille Dame aurait tiré un trait sur le numéro 10 de Manchester United. En effet, les Bianconeri auraient jeté leur dévolu sur Joshua Zirkzee, un autre attaquant des Red Devils. Reste à savoir si le PSG profitera de la situation pour finaliser le transfert de Marcus Rashford (27 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, lors du prochain mercato hivernal.