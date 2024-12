Mercato : Un attaquant tente un coup de poker pour signer à l'OM !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille a été extrêmement actif sur le marché des transferts pendant l'intersaison en attirant un nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi ainsi que douze nouvelles têtes qui ont pris place dans le vestiaire du club phocéen. Neal Maupay a été l'une de ces recrues et savait pertinemment qu'il mettait les pieds dans un endroit où on ne lui passerait rien au niveau de la concurrence.

Neal Maupay a rejoint « le plus grand club de France » à ses yeux en apposant sa signature sur le contrat de prêt proposé par l'OM qui débouchera sur un transfert définitif à l'issue de la saison jusqu'à l'été 2028 grâce à une obligation d'achat de 4M€ convenue entre l'Olympique de Marseille et Everton. En interview pour Bleacher Report, l'attaquant de 28 ans notamment passé par l'OGC Nice et l'ASSE s'est enflammé au sujet de son choix gagnant.

«La ville est magnifique, le stade est incroyable»

« C'est le plus grand club de France. Les meilleurs supporters et le plus grand nombre de supporters aussi. La ville est magnifique, le stade est incroyable. Nous avons l'un des meilleurs managers du monde en ce moment, avec des joueurs de haut niveau qui ont joué partout en Europe ». A l'OM, Neal Maupay vit un rêve éveillé, mais a surtout décidé de relever un challenge comme il n'en a jamais connu depuis le début de sa carrière.

«Je n'ai pas peur de cela, je le savais avant de signer et je suis là pour ça»

Pour Bleacher Report, Neal Maupay n'a pas caché avoir laissé parler son cœur et ses ambitions en s'engageant dans un club où il n'avait aucune garantie d'être un titulaire régulier.

« Le fait que je sois venu ici en sachant que je n'aurais pas une place garantie dans le onze de départ ? Quand vous choisissez d'aller dans un grand club pour gagner le titre, jouer la Ligue des champions, vous devez avoir un groupe très fort. Il y a un, deux ou trois joueurs à chaque poste et je pense que cela rend l'équipe meilleure. Mais je n'ai pas peur de cela, je le savais avant de signer et je suis là pour ça. Je suis ici pour montrer mes qualités quand j'en ai l'occasion, m'entraîner dur tous les jours, faire ce que j'ai à faire et marquer des buts ».