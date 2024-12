Mercato : Le PSG reçoit une réponse effrayante pour ce transfert stratosphérique

Arnaud De Kanel

Le marché des numéros 9 a littéralement explosé depuis plusieurs années et le PSG peut en témoigner. A l'été 2023, le club de la capitale avait été contraint de débourser 90M€ pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. L'international tricolore devrait plier bagages cet hiver et pour le remplacer, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Alexander Isak. Newcastle réclame une somme astronomique.

Il est devenu pratiquement impossible de recruter un avant-centre pour une somme inférieure à 60M€. Ce profil en voie de disparition oblige les clubs acheteurs à dégainer des sommes folles pour attirer dans leurs rangs un joueur capable d'empiler les buts. Mais souvent, le montant ne reflète pas le rendement attendu. Le PSG en a fait les frais avec Randal Kolo Muani. Recruté pour 90M€, l'attaquant français ne compte que 11 buts en 54 matchs disputés sous le maillot parisien. De retour de blessure, Gonçalo Ramos commence à régler les soucis d'efficacité de l'attaque parisienne mais le PSG pourrait une nouvelle fois se mettre en quête d'un attaquant si l'on en croit la presse britannique.

La surprise du mercato ? Dani Olmo pourrait rejoindre le PSG cet hiver. Luis Enrique l'attend ! 🧐

Le PSG en pince pour Isak

Ce dimanche, le Telegraph évoque un intérêt récent pour Alexander Isak. Auteur de 11 buts en 16 matchs de Premier League cette saison, le Suédois démontre qu'il fait partie des 9 les plus prometteurs de sa génération. Chelsea et Arsenal seraient également intéressés par son profil et Newcastle aurait fixé son prix de départ.

Chelsea effrayé par le prix d'Isak

Les Magpies réclament une fortune pour lâcher Alexander Isak. Selon les informations du Telegraph, le club anglais valoriserait son joueur à 180M€. Un prix qui aurait «effrayé» Chelsea, pourtant habitué à dépenser des sommes astronomiques depuis deux ans. Serein, Newcastle envisagerait même d'entamer des discussions avec Alexander Isak pour prolonger son contrat. Quoiqu'il en soit, les Magpies ne vendront pas leur attaquant pour une somme inférieure à 180M€ insiste le Telegraph. Le PSG sait à quoi s'en tenir.