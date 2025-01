PSG : Fiasco annoncé pour le projet historique du Qatar ?

Pierrick Levallet

Un départ véritablement historique est en train de se préparer du côté du PSG. Afin de mener des travaux de rénovation au Parc des Princes, le Qatar souhaitait l’acheter. Mais la mairie de Paris s’y refuse fermement. Les dirigeants du club de la capitale envisageraient ainsi de déménager et de construire leur propre stade. Mais ce projet s’annonce plutôt compliqué à réaliser.

Dans son histoire, le PSG a presque toujours évolué au Parc des Princes. Le club de la capitale est arrivé dans le stade parisien en 1973 et ne l’a plus quitté depuis. Mais après plus de 1 000 matchs disputés, une page pourrait se tourner. Le Qatar souhaitait acheter l’enceinte des Rouge-et-Bleu afin d’y mener des travaux de rénovation. Mais la mairie de Parus s’y oppose fermement. Le dialogue semble même rompu avec Nasser Al-Khelaïfi, qui envisage ainsi de faire construire un nouveau stade pour le PSG. Plusieurs destinations ont alors été évoquées, comme l’hippodrome de Saint-Cloud, Poissy, Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore Aulnay-sous-Bois. La mairie de Paris a toutefois fait comprendre aux dirigeants du club parisien qu’un tel projet allait être plutôt compliqué à réaliser.

Mission impossible pour la construction du nouveau stade du PSG ?

« Il faut comprendre que construire un stade de 100 000 places avec toutes les choses dont on a besoin, ça n'existe pas en moins de 15 ans. Pour peu que ça soit possible entre la législation environnementale, les contraintes techniques de circulation et de transports en commun... Je leur souhaite bon courage » a ainsi lancé Emmanuel Grégoire au micro de BFM Paris récemment.

La mairie de Paris veut relancer le dialogue avec le PSG

L’actuel premier adjoint de la mairie de Paris mais aussi candidat à la succession d'Anne Hidalgo n’est en revanche pas opposé à une réouverture du dialogue avec le PSG afin de trouver une solution vis-à-vis du Parc des Princes. « Le PSG est un club pour lequel nous avons de l'affection, pas seulement moi mais les Parisiens, les Grand-parisiens. On a beaucoup de respect. [...] Mon ambition est simple : repartir sur des bases de dialogue que j'espère saines, dans lequel la cession du Parc des Princes n'est pas sur la table, parce que le Conseil de Paris en a décidé ainsi. [...] Je pense qu'en se mettant de façon dépassionnée et sérieuse autour de la table on pourrait trouver très facilement une solution » a-t-il notamment confié. À suivre...