Mercato : Le coup de fil surprise qui va régaler le PSG !

Force est de constater que Milan Skriniar ne figure pas dans les bonnes grâces de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol ne semble pas voir son PSG briller avec le Slovaque au sein de sa défense. Il ne le fait donc pas jouer et Galatasaray pourrait en profiter sous la forme d’un prêt sec que Mauro Icardi aurait bien fait avancer en coulisses.

Luis Enrique ne compte vraiment sur Milan Skriniar. Il n’y a qu’à faire dresser un bilan de son temps de jeu sur la première partie de saison : 5 apparitions toutes compétitions confondues. Pire, en l’espace d’un mois, le Paris Saint-Germain a disputé 7 matchs entre le 26 novembre et le 22 décembre, et l’international slovaque de 29 ans n’a pas joué ne serait-ce qu’une seule minute.

Galatasaray va retirer Skriniar des pattes d’Enrique ?

Une situation sportive qui ne peut pas satisfaire Milan Skriniar qui a entamé cette période de fêtes de fin d’année avec des rumeurs l’envoyant à Galatasaray sous la forme d’un prêt sec de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison en SüperLig. Si l’on se fie aux informations de Sportitalia et du journaliste Gianluigi Longari, le club stambouliote prendrait l’intégralité du salaire de Milan Skriniar.

Un départ de Skriniar grâce à l’appel du pied d’Icardi

Une bonne opération donc pour le PSG qui ferait de belles économies de salaire, et qui serait rendue possible par l’intervention de Mauro Icardi. L’ancien buteur du PSG (2019-2023) s’épanouit à Istanbul depuis son arrivée à Galatasaray en prêt en 2022 avant d'être définitivement transféré l'année d'après et aurait contacté Milan Skriniar pour le convaincre de le rejoindre selon Gianluigi Longari. Pour rappel, Skriniar et Icardi se sont côtoyés à l’Inter entre 2017 et 2019. Reste à savoir si leurs retrouvailles auront lieu en Turquie cet hiver, le feuilleton Skiniar semble toucher à sa fin selon les échos parus dans la presse.