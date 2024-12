PSG : Mission impossible pour le projet XXL du Qatar ?

Pierrick Levallet

Arrivé au Parc des Princes en 1973, le PSG pourrait bientôt quitter son entre de toujours. La mairie de Paris refuse de vendre le stade au Qatar. Le club de la capitale pourrait alors déménager. Plusieurs options ont déjà été envisagées, dont la construction d’un stade tout neuf. Mais le projet semble presque impossible à réaliser pour le PSG.

La fin d’une ère semble approcher pour le PSG. Le club de la capitale est arrivé au Parc des Princes en 1973. Le stade est ainsi devenu historique pour les Rouge-et-Bleu, qui ont disputé plus de 1000 matchs dans leur entre. Mais un désaccord entre Nasser Al-Khelaïfi et la mairie de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes pourrait pousser le PSG à déménager.

Le PSG veut se construire un nouveau stade !

Plusieurs options ont alors déjà été envisagées, dont la construction d’un stade neuf. Le PSG chercherait l’endroit idéal pour y bâtir sa nouvelle enceinte. L’hippodrome de Saint-Cloud fait ainsi partie des potentielles futures destination du club de la capitale, tout comme Poissy, Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore Aulnay-sous-Bois. La mairie de Paris a toutefois indiqué que le projet du PSG était presque irréalisable.

«Bon courage»

« Il faut comprendre que construire un stade de 100 000 places avec toutes les choses dont on a besoin, ça n'existe pas en moins de 15 ans. Pour peu que ça soit possible entre la législation environnementale, les contraintes techniques de circulation et de transports en commun... Je leur souhaite bon courage » a ainsi lancé Emmanuel Grégoire, actuel premier adjoint de la mairie de Paris mais aussi candidat à la succession d'Anne Hidalgo, au micro de BFM Paris. Reste maintenant à voir si le PSG relèvera le défi. De son côté, Emmanuel Grégoire aimerait rouvrir le dialogue avec les dirigeants parisiens pour éviter de voir les Rouge-et-Bleu quitter le Parc des Princes. À suivre...