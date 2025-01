Mercato de rêve, l'OM peut remercier un ancien du PSG !

Axel Cornic

Le visage de l’Olympique de Marseille pourrait encore changer dans les prochaines semaines, avec le mercato de janvier qui a ouvert ses portes. Et la plupart des pistes marseillaises semblent mener vers la Serie A et plus précisément vers la Juventus, un club que connaissent très bien Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Du côté de Marseille on semble vouloir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi, qui en a déjà vu une dizaine débarquer lors du dernier mercato estival. Et tous les secteurs semblent être concernés, puisque l’OM pourrait frapper un coup dans chaque secteur de jeu.

L’OM prêt à se servir à la Juventus ?

C’est notamment le cas en défense et au milieu de terrain, où tout n’a pas été vraiment parfait lors de la première partie de saison. Et les pistes évoquées pour l’OM ces derniers jours ont un point commun, puisqu’elles semblent en grande partie mener à la Juventus. C’est notamment le cas de Danilo, qui serait une recrue de premier choix pour renforcer la défense marseillaise. Au milieu, les pistes sont au nombre de deux avec Arthur et Nicolo Fagioli, deux profils créateurs qui manquent actuellement à De Zerbi et qui pourraient se relancer dans le sud de la France.

Merci Thiago Motta !

Il est encore tôt pour savoir si l’OM arrivera à boucler tous ces coups, mais si cela arrive une chose est certaine : il faudra remercier Thiago Motta. Arrivé à la Juventus cet été pour remplacer Massimiliano Allegri, l’ancien milieu de terrain du PSG a installé sa vision du football à Turin, en faisant des nombreuses victimes au passage. Ainsi, de capitaine intouchable Danilo semble être devenu l’un des premiers indésirables et les médias italiens assurent qu’il ne sera même pas convoqué pour la Supercoppa italiana, qui débutera le 2 janvier. Même scénario pour Fagioli, pourtant annoncé comme l’une des grandes promesses de la formation bianconera. Pour Arthur la situation est différente, puisqu’il est poussé vers la sortie et enchaine les prêts depuis plusieurs années déjà.